Cina | box office ha superato quest’anno fatturato complessivo del 2024

Il box office cinese del 2025 ha gia’ superato il totale dello scorso anno, segnando una tappa fondamentale per il mercato con l’inizio delle vacanze della Festa Nazionale. Secondo i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan, oggi pomeriggio i ricavi complessivi dall’inizio dell’anno, comprese le prevendite, hanno raggiunto i 42,5 miliardi di yuan (circa 5,98 miliardi di dollari), superando il totale dell’intero 2024. I film locali continuano a dominare il mercato, rappresentando quasi il 90% delle vendite dei biglietti, con tutti e dieci i film di maggior incasso dell’anno che sono produzioni nazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

