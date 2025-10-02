Cina | box office ha superato quest’anno fatturato complessivo del 2024
Il box office cinese del 2025 ha gia’ superato il totale dello scorso anno, segnando una tappa fondamentale per il mercato con l’inizio delle vacanze della Festa Nazionale. Secondo i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan, oggi pomeriggio i ricavi complessivi dall’inizio dell’anno, comprese le prevendite, hanno raggiunto i 42,5 miliardi di yuan (circa 5,98 miliardi di dollari), superando il totale dell’intero 2024. I film locali continuano a dominare il mercato, rappresentando quasi il 90% delle vendite dei biglietti, con tutti e dieci i film di maggior incasso dell’anno che sono produzioni nazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Cina: box office estivo supera soglia dei 7 mld yuan
Cina: box office estivo supera 8 mld yuan, film su Massacro Nanchino supera 2 mld
Cina: box office estivo ha superato 10 mld yuan trainato da film nazionali
