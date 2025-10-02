Cimitero di Tavernelle approvati i lavori di adeguamento del cancello numero 2
ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato oggi, giovedì 2 ottobre, il Documento di indirizzo alla progettazione relativo all’adeguamento dell’ingresso numero 2 del cimitero di Tavernelle, in corrispondenza dello svincolo dell’asse nord-sud.L’opera rientra tra quelle propedeutiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: cimitero - tavernelle
Con lo spettacolo di @rnt_teatro si è concluso il calendario eventi di Settembre alla Rocca di Passignano. Un evento gratuito dal titolo “Le Memorie” con voci e canti dal cimitero di Spoon River con brandi di Fabrizio De André, che ha reso questo luogo ancora - facebook.com Vai su Facebook
Lavori straordinari nei cimiteri, Chiavari revoca le concessioni perpetue - Chiavari – Lavori di manutenzione, ma pure, e soprattutto, la revoca di (alcune) concessioni cimiteriali perpetue. Si legge su ilsecoloxix.it
Lavori al cimitero. Si spostano i feretri - Vecchietto, con i lavori di ristrutturazione che sono in fase di completamento, si prepara a vivere una fase davvero cruciale: si tratta della traslazione dei feretri dai vecchi ... Lo riporta lanazione.it