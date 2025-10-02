Ciclismo | premiato dal sindaco Piccolo Giro dell’Emilia dominato da Lock La Sc Ceretolese raccoglie applausi
Un Piccolo Giro dell’Emilia che non ha lesinato spettacolo a Zola Predosa, un roster di partecipanti di qualità, un percorso spettacolare, un paesaggio autunnale mozzafiato, una interpretazione della corsa, da parte dei corridori, volta allo show. Il risultato, un Piccolo Giro da oscar, per la gioia dei tanti appassionati che hanno assiepato le strade e il viale d’arrivo per applaudire un gruppo di atleti di grande spessore. Vince Dennis Lock (General Store-Essebi-Curia), che già si era imposto, nei giorni precedenti, sul traguardo di Collecchio. Dennis si invola sullo strappo di Montevecchio, ormai diventato il punto tecnico iconico del Piccolo Giro dell’Emilia, quando, in coppia con Alessandro Cattani (Technipes-In EmiliaRomagna) prende vantaggio sul gruppo dei migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - premiato
Ciclismo, ufficializzati i mondiali su strada e pista 2031 al Trentino. E la Val Gardena nel 2030 sarà iridata nella “marathon”. Treviso ospiterà invece le gare di ciclocross nel 2029. Il presidente federale Dagnoni: «All’Italia le Olimpiadi del nostro sport. Premiato l - facebook.com Vai su Facebook
Guida Calendario Ciclismo 2025: Percorso | Startlist | TV | Vincitore - X Vai su X
Ciclismo: premiato dal sindaco. Piccolo Giro dell’Emilia dominato da Lock. La Sc Ceretolese raccoglie applausi - Un Piccolo Giro dell’Emilia che non ha lesinato spettacolo a Zola Predosa, un roster di partecipanti di qualità, un ... Riporta msn.com
LOCK FIRMA UNA GRANDE EDIZIONE DEL PICCOLO GIRO DELL'EMILIA - Un Piccolo Giro dell'Emilia che non ha lesinato spettacolo quello che si è corso oggi a Zola Predosa, un roster di partecipanti di qualità, un percorso spettacolare, un paesaggio autunnale mozzafiato, ... Secondo tuttobiciweb.it