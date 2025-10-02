Un Piccolo Giro dell’Emilia che non ha lesinato spettacolo a Zola Predosa, un roster di partecipanti di qualità, un percorso spettacolare, un paesaggio autunnale mozzafiato, una interpretazione della corsa, da parte dei corridori, volta allo show. Il risultato, un Piccolo Giro da oscar, per la gioia dei tanti appassionati che hanno assiepato le strade e il viale d’arrivo per applaudire un gruppo di atleti di grande spessore. Vince Dennis Lock (General Store-Essebi-Curia), che già si era imposto, nei giorni precedenti, sul traguardo di Collecchio. Dennis si invola sullo strappo di Montevecchio, ormai diventato il punto tecnico iconico del Piccolo Giro dell’Emilia, quando, in coppia con Alessandro Cattani (Technipes-In EmiliaRomagna) prende vantaggio sul gruppo dei migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo: premiato dal sindaco. Piccolo Giro dell'Emilia dominato da Lock. La Sc Ceretolese raccoglie applausi