Ciclismo Evenepoel allontana il record dell' ora | Non prima dei 30 anni

Roma, 2 ottobre 2025 – Al momento nelle prove contro il tempo non esiste alcun corridore più forte di Remco Evenepoel, attualmente campione nazionale, olimpico, iridato (per la terza volta di fila) e, novità fresca fresca risalente a ieri, anche europeo. Parlando della specialità, c'è ancora un traguardo bello grosso che manca nel carniere del belga e che è ancora in possesso di Filippo Ganna, ieri il primo degli 'umani': il record dell'ora, un obiettivo non esattamente a breve termine per Evenepoel. Le dichiarazioni di Evenepoel. Di recente, il classe 2000 è stato pungolato sul tema sia da papà Patrick che da un certo Eddy Merckx, che si aspetta anche Tadej Pogacar prima o poi in pista per sfidare il cronometro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

