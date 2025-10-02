Ciclismo Evenepoel allontana il record dell' ora | Non prima dei 30 anni
Roma, 2 ottobre 2025 – Al momento nelle prove contro il tempo non esiste alcun corridore più forte di Remco Evenepoel, attualmente campione nazionale, olimpico, iridato (per la terza volta di fila) e, novità fresca fresca risalente a ieri, anche europeo. Parlando della specialità, c'è ancora un traguardo bello grosso che manca nel carniere del belga e che è ancora in possesso di Filippo Ganna, ieri il primo degli 'umani': il record dell'ora, un obiettivo non esattamente a breve termine per Evenepoel. Le dichiarazioni di Evenepoel. Di recente, il classe 2000 è stato pungolato sul tema sia da papà Patrick che da un certo Eddy Merckx, che si aspetta anche Tadej Pogacar prima o poi in pista per sfidare il cronometro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - evenepoel
Ciclismo, la Soudal Quick-Step su Evenepoel: "Resterà con noi anche nel 2026"
Ciclismo, Evenepoel criptico sul suo futuro: "Ma con la Soudal Quick-Step è tutto chiaro"
Ciclismo: Remco Evenepoel vicinissimo al passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe
Che cuore Remco Evenepoel ha subito un grave infortunio alla spalla sinistra il 3 dicembre 2024, a seguito di una collisione, durante un allenamento, con la portiera aperta di un furgone. #EuroRoad25 #Evenepoel #Ciclismo #Cycling - X Vai su X
Evenepoel in 14 mesi si è preso i titoli delle cronometro del ciclismo mondiale: Titolo olimpico Titolo mondiale Titolo europeo Titolo belga - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, Evenepoel allontana il record dell'ora: “Non prima dei 30 anni” - Il belga, al momento l'uomo più forte a cronometro, rimanda la caccia al primato di Ganna. Come scrive msn.com
Record dell’Ora, Remco Evenepoel si smarca per ora: “Non nel prossimo futuro, forse dopo i 30 anni” - L'articolo Record dell'Ora, Remco Evenepoel si smarca per ora: “Non nel prossimo futuro, forse dopo i 30 anni” è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. Riporta msn.com