Ci vorrebbe un altro Riina per far saltare in aria te Gratteri | minacce sui social per Catello Maresca

Alcune frasi minacciose sono state rivolte al magistrato anticamorra Catello Maresca. Tutto è avvenuto nel corso di una live su TikTok. "Se ti acchiappa Sandokan", "fece bene Totò Riina ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te Gratteri e Nordio", sono solo alcune delle parole gravi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

