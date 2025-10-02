Ci sono già due amori che stanno nascendo a Ballando con Le Stelle e c’è anche un amore finito Posso dare degli indizi… | le rivelazioni di Giovanni Ciacci

L’amore esplode sulla pista da ballo e a Ballando con Le Stelle è capitato diverse volte, con coppie che sono poi rimaste solide nel tempo e altre meno. Anche se questa edizione è appena iniziata con solo una puntata andata in onda, secondo Giovanni Ciacci ci sono già dei ‘lampi di flirt’: “Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single”, le parole dello stylist ospite de La Volta Buona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

