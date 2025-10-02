Ci sono già due amori che stanno nascendo a Ballando con Le Stelle e c’è anche un amore finito Posso dare degli indizi… | le rivelazioni di Giovanni Ciacci

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amore esplode sulla pista da ballo e a Ballando con Le Stelle è capitato diverse volte, con coppie che sono poi rimaste solide nel tempo e altre meno. Anche se questa edizione è appena iniziata con solo una puntata andata in onda, secondo Giovanni Ciacci ci sono già dei ‘lampi di flirt’: “Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single”, le parole dello stylist ospite de La Volta Buona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ci sono gi224 due amori che stanno nascendo a ballando con le stelle e c8217232 anche un amore finito posso dare degli indizi8230 le rivelazioni di giovanni ciacci

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono già due amori che stanno nascendo a Ballando con Le Stelle e c’è anche un amore finito. Posso dare degli indizi…”: le rivelazioni di Giovanni Ciacci

In questa notizia si parla di: sono - amori

Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti

Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

Amori & Incantesimi 2, le riprese sono cominciate: guarda il video con Nicole Kidman e Sandra Bullock

Chi sono Sergio Galeotti e Leo Dell’Orco, i due grandi amori di Giorgio Armani. “Quando Sergio è morto se n’è andata una parte di me” - Milano, 4 settembre 2025 – È stato il grande, ineguagliato amore della sua vita. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Gi224 Due Amori