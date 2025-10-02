Ci hanno obbligato a cambiare rotta e ci scortano verso Ashdod | cosa è successo alla nave Karma nel racconto di Saverio Tommasi

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, numerose navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate, in alcuni casi abbordate, gli equipaggi arrestati, dalla Marina militare israeliana. Saverio Tommasi racconta cosa è successo alla nave Karma, su cui si trova per Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

