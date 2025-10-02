Ci hanno obbligato a cambiare rotta e ci scortano verso Ashdod | cosa è successo alla nave Karma nel racconto di Saverio Tommasi

Nella notte, numerose navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate, in alcuni casi abbordate, gli equipaggi arrestati, dalla Marina militare israeliana. Saverio Tommasi racconta cosa è successo alla nave Karma, su cui si trova per Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli studenti di "Cambiare rotta" occupano il rettorato dell'Università di Genova - Hanno piantato le tende nel cortile del Rettorato di via Balbi 5 e non hanno intenzione di andarsene, almeno finché la Global Sumud Flottilla non avrà completato la sua missione. Come scrive rainews.it

