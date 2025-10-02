Chocolate show 2025 Milano celebra sua maestà il cioccolato

Milano, 2 ottobre 2025 – Il momento è arrivato per appassionati e curiosi: sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 lo store Artico nel quartiere Isola di Milano (via Porro Lambertenghi 15) ospita la 14ª edizione di Chocolate Show, un weekend interamente dedicato al cioccolato in tutte le sue forme e declinazioni. Un viaggio sensoriale che racconta la versatilità del cioccolato con oltre 30 gusti dai grandi classici come il Cuneese al rum e la Gianduia con nocciole delle Langhe, alle creazioni più audaci come il Fondente al pepe di Sarawak con noci pecan caramellate al miele o il Bianco allo zafferano, scorza d’arancio e pinoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

