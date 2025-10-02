Choc in spiaggia a Fano sub trovato morto a Ponte Sasso
Fano, 2 ottobre 2025 – C’è chi stamattina, passeggiando lungo la battigia di Ponte Sasso, ha creduto di vedere un manichino portato dalle onde. Purtroppo non era così: si trattava del corpo senza vita di un sub, riaffiorato dopo giorni in mare e spinto a riva dalla corrente. Una scena che ha raggelato i presenti e messo in moto la macchina dei soccorsi e delle indagini. Il cadavere, già in avanzato stato di decomposizione, è stato notato all’alba da alcuni residenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
