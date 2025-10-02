Chiuse le indagini sulla morte dell' imprenditore Carpita è stato un infarto a sorprenderlo al volante
E' stato un infarto a sorprendere al volante l'imprenditore di 53 anni Giuseppe Carpita morto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che conduce a Castelmola. Pochi dubbi dopo la relazione del medico soccorritore giunto sul posto con i carabinieri e i vigili del Fuoco nel luogo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
