Oltre 60 anni di attività e di contatto con clienti e prodotti locali: punto di riferimento a Villa Potenza, l’alimentari di Daniela Calzolari e Giuseppe Medico (nella foto) chiude per pensionamento. "Dai suoi genitori, nel 1974 la licenza è stata intestata a nome di mio marito – racconta Daniela – prolungando la storia dell’alimentari che è durata più di 60 anni. Oltre al lavoro in sè, abbiamo fatto una splendida esperienza di vita, resistendo ai cambiamenti e all’arrivo dei supermercati. Quando questi iniziarono a prendere piede eravamo rimasti con tre o quattro clienti affezionati, ma non ci siamo mai scoraggiati: soprattutto mio marito Giuseppe è sempre stato del parere che sarebbero tornati tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’alimentari di Daniela e Giuseppe: "Si andava avanti anche con tre clienti"