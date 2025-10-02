Chirurgia robotica dell' obesità | 25 anni di eccellenza

All'inizio degli anni Duemila, quando la chirurgia robotica sembrava ancora confinata al territorio della fantascienza, il professor Ralf Senner, fondatore del CECRO – Centro Europeo di Chirurgia Robotica dell'Obesità, ne intuiva già le potenzialità rivoluzionarie. Durante l'apertura della Robotic Surgery Clinic di Monaco di Baviera, nel 2000, il suo intervento aveva un titolo emblematico: “Quo vadis robotic surgery. Fiction or reality? Or the revolution of a new era!”. A distanza di oltre vent'anni, quella che allora appariva un'ardita visione si è trasformata in una realtà consolidata, capace di salvare migliaia di vite, in particolare nel campo della chirurgia dell'obesità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chirurgia robotica dell'obesità: 25 anni di eccellenza

