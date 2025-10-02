Lido di Camaiore, 2 ottobre 2025 – In un anno effettuati oltre 400 interventi robotici e il 98% delle procedure chirurgiche ha riguardato pazienti oncologici abbattendo le liste d’attesa. Sono i numeri emersi nel convegno “Chirurgia robotica in Versilia: un anno dopo” che si è svolto all’Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore, con il direttore della struttura di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia Tommaso Angelini come responsabile scientifico. Un risultato eccezionale reso possibile dal lavoro in team di chirurghi degli ospedali aziendali, anestesisti, infermieri e ingegneri di supporto alla programmazione chirurgica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chirurgia robotica al top, in un anno 400 interventi all’ospedale Versilia