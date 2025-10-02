Chieti circolo privato chiuso | clienti con precedenti e indagini fiscali in corso

Chieti - La Polizia Amministrativa ha disposto la sospensione di cinque giorni della licenza: nel locale persone con precedenti per spaccio, furti e reati contro la persona. A Chieti proseguono serrati i controlli amministrativi voluti dalla Questura per verificare il rispetto delle norme da parte di esercizi e circoli privati. L’ultima operazione ha portato alla chiusura temporanea di un locale situato nel cuore della città, già attenzionato da tempo dalle forze dell’ordine. Con un decreto del Questore, è stata disposta la sospensione per cinque giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

