Chiediamo al Governo di valutare se sussistano le condizioni per la rimozione del sindaco di Terni
Ho depositato in Parlamento una mozione che chiede l’impegno del Governo a verificare con la massima urgenza se sussistano i presupposti per la rimozione del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ai sensi del testo unico degli enti locali.Questo atto si rende necessario alla luce di una condotta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: chiediamo - governo
“Chiediamo al Governo più agenti per Orio”, Consiglio comunale compatto sulla sicurezza in aeroporto
Ex Ilva, Salis al convegno di Fiom Genova: “Serve trasparenza, chiediamo un tavolo con il governo, i sindacati e tutte le parti coinvolte”
Ex Ilva, sul forno elettrico le prime aperture. Salis: “Chiediamo un tavolo con il governo, i sindacati e tutte le parti coinvolte”
Gli studenti dei licei per Gaza: “Chiediamo al Governo di rompere le complicità con Israele» https://lastampa.it/torino/2025/09/29/news/gli_studenti_dei_licei_per_gaza_chiediamo_al_governo_di_rompere_le_complicita_con_israele-15329686/?ref=twhpv… - X Vai su X
Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l'arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato. #s Vai su Facebook
Ancc-Coop, a governo chiediamo tavolo con tutta la filiera - "Col governo dobbiamo aprire tanti tavoli nel tempo ci siamo trovati con un'industria sempre più aggressiva anche verso la grande distribuzione e un consumatore sempre più debole nel potere d'acquisto ... Si legge su ansa.it