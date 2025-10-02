Chicago Med stagione 11 | un dottore torna e svela un padre segreto

scelte narrative e rivelazioni sorprendenti in chicago med stagione 11. La decima stagione di Chicago Med si era conclusa con un cliffhanger riguardante l’identità del padre di Hannah Asher, lasciando gli spettatori in attesa di una risposta che avrebbe rivoluzionato le dinamiche della serie. La prima puntata della stagione 11 ha svelato alcuni dettagli chiave, offrendo un quadro più chiaro sulle decisioni narrative prese dagli autori. l’importanza delle scelte sui personaggi coinvolti. Nell’episodio di apertura, è stato confermato che il padre del bambino di Hannah è Dean Archer, un medico con cui la protagonista ha avuto un rapporto strettamente professionale e personale sin dalla quinta stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

