Chicago Med 11 | chi è il padre del figlio di Hannah?

2 ott 2025

la rivelazione sull’identità del padre del bambino di hannah nella premiere di chicago med 11. La prima puntata della undicesima stagione di Chicago Med ha portato un’importante novità che ha sorpreso i fan: è stata svelata l’identità del genitore del bambino di Hannah. L’episodio, trasmesso mercoledì, ha ripreso gli eventi immediatamente successivi alla conclusione della stagione precedente, mantenendo alta l’attenzione sulla questione della gravidanza della dottoressa Hannah. La scena finale dell’ultima puntata aveva lasciato in sospeso il dubbio tra due possibili padri: Ripley o Archer. il percorso narrativo e la conferma del padre biologico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

