Chiave per un successivo spinoff di gilmore girls svelata da kelly bishop
Il mondo di Gilmore Girls continua a suscitare grande interesse tra i fan, desiderosi di un ritorno o di uno spin-off della celebre serie. Le recenti dichiarazioni di Kelly Bishop offrono spunti interessanti sul possibile sviluppo futuro dello show, sottolineando l'importanza di determinati elementi per garantire il successo di eventuali nuovi capitoli ambientati a Stars Hollow. kelly bishop risponde alla domanda sul futuro di gilmore girls. le parole dell'attrice sulla continuazione della saga. Durante un intervento in una recente documentario, Kelly Bishop ha espresso chiaramente che un eventuale spin-off o sequel di Gilmore Girls dovrebbe poter contare su un elemento fondamentale: la presenza e la visione creativa di Amy Sherman-Palladino.
