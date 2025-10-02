Chiariello | De Bruyne è stato il migliore su tutti ha illuminato la scena Il primo gol nasce da un suo passaggio visionario
Chiariello commenta la prestazione di De Bruyne Il giornalista Umberto Chiariello, in diretta ai microfoni di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: chiariello - bruyne
C21 - Chiariello: "Napoli-Sporting? De Bruyne il migliore, Hojlund ha fatto quello che sa fare meglio" https://ift.tt/cHV5m2a - X Vai su X
L'attacco feroce di Chiariello al belga, ecco il fuoco amico della Radio Partner #SscNapoli #DeBruyne #Chiariello - facebook.com Vai su Facebook
Chiariello: "De Bruyne come al City, ha illuminato la scena con assist visionario" - Nel corso di ‘Champions 21’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo la prestazione degli azzurri dopo la vittoria in Champions League contro lo ... Segnala tuttonapoli.net
Chiariello: "Se si accende De Bruyne, probabilmente si accende anche Hojlund e allora si spengono le luci a San Siro” - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC verso Milan- Si legge su milannews.it