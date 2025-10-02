Chianti a pedali | l’Eroica 2025 fa brillare Gaiole per tre giorni

Tre giorni di passione a pedali accendono il cuore del Chianti: dal 3 al 5 ottobre, Gaiole in Chianti si trasforma nel punto di ritrovo di ciclisti e appassionati. L’Eroica 2025 promette gare vintage, incontri culturali e momenti di convivialità, intrecciando storia, sport e gusto toscano lungo strade dipinte di bianco. L’anima internazionale dell’Eroica 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

