Chi sono le vittime dell'incidente a Grosseto | morti una coppa di turisti e l'interprete salvi i figli
Sono marito e moglie di origine indiana, in vacanza in Italia con la famiglia, e un interprete italiano le tre vittime del grave incidente di questa mattina lungo la strada Aurelia all'altezza di Grosseto. Cinque i feriti, non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
