Chi sono le vittime dell'incidente a Grosseto | morti una coppa di turisti e l'interprete salvi i figli

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono marito e moglie di origine indiana, in vacanza in Italia con la famiglia, e un interprete italiano le tre vittime del grave incidente di questa mattina lungo la strada Aurelia all'altezza di Grosseto. Cinque i feriti, non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - vittime

Dai voli alle case: le vacanze-truffa. I giovani sono le vittime preferite, come difendersi

West Nile, altre 3 vittime: 1 a Latina, 2 in Campania. Nel 2025 sono 13 i decessi

Sparatoria Michigan: le vittime sono 4

sono vittime incidente grossetoGrosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti - Drammatico incidente stradale questa mattina sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - Lo riporta msn.com

sono vittime incidente grossetoIncidente sull'Aurelia, tre morti e diversi feriti - Drammatico incidente stradale questa mattina sull'Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Vittime Incidente Grosseto