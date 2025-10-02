Chi si rivede Belloni dai sauditi | le pillole del giorno
A volte ritornano. Da tempo non si faceva vedere Elisabetta Belloni, quella che per Beppe Grillo e Giuseppe Conte doveva diventare presidente della Repubblica nel 2022, prima della rielezione di Sergio Mattarella: era sostenuta anche dal leader della Lega Matteo Salvini, appoggiata da Fratelli d’Italia, fu però osteggiata da Matteo Renzi («il capo dei Servizi segreti non può andare al Colle. È anti-democratico», disse) e dal Pd. Nella serata di mercoledì primo ottobre Belloni era nel romano Salone delle Fontane alla festa dell’ Arabia Saudita, con i principi del regno. Tra gli altri, sono passati anche il patron della Lazio Claudio Lotito, i ministri Adolfo Urso e Orazio Schillaci, oltre ad alcuni rappresentanti della Chiesa cattolica, attirati dalle pietanze offerte: la forchetta del cardinale Pietro Parolin era particolarmente operosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
