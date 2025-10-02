Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | dalla Flotilla ai risvolti su Garlasco
Mercoledì primo ottobre Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Anche questa settimana, la trasmissione ha acceso i riflettori su storie complesse e ancora senza risposte: sparizioni improvvise, interrogativi mai chiariti e nuove piste che riaprono casi che sembravano chiusi. Dal delitto di Garlasco al caso di Elena Vergari, passando per segnalazioni di persone scomparse e vicende ancora in corso, ecco cosa è successo ieri sera. La Flotilla e le immagini dal Mediterraneo. Il tema di apertura ha trasportato gli spettatori di Chi l’ha visto? direttamente nel cuore della Flotilla per Gaza. 🔗 Leggi su Dilei.it
