Durante il primo minuto la palla resta dall’altra parte del campo, a destra. Se guardate Nuno Mendes, stretto al centro vicino a Pacho, noterete che ogni tanto gira la testa a sinistra, per dare un’occhiata a Lamine Yamal rimasto largo. La palla non può arrivargli, ma è meglio non perderlo di vista lo stesso. Poi la palla gli arriva. Un lancio di Szczesny che forse Koundé colpisce di testa oltre la linea laterale e che Lamine Yamal controlla di petto appena dentro il campo. E Nuno Mendes fa un errore che forse tradisce un desiderio subconscio di non avere niente a che fare con Lamine Yamal: si ferma. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Chi ha vinto la sfida tra Nuno Mendes e Lamine Yamal?