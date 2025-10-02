Chi è La Cina di Avanti un Altro | Elena Zhou dai concorsi di bellezza al salottino di Bonolis

Elena Zhou, qual è il suo ruolo nel programma?. Il 1° ottobre ha preso il via la nuova stagione di Avanti un Altro! su Canale 5, e tra i volti freschi del salottino spicca Elena Zhou, interprete de “ La Cina “. Il suo ruolo principale consiste nel leggere quesiti legati alla medicina tradizionale cinese e nel porre domande sui temi culturali e scientifici legati al suo paese d’origine. Il sorriso perfetto, lo sguardo attento e il fascino esotico conquistano le telecamere, ma dietro l’immagine pubblica si cela una storia fatta di determinazione, ostacoli e vittorie personali. “Per me è un vero onore, oltre che un piacere, lavorare accanto a professionisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della televisione italiana” – ha scritto Elena Zhou su Instagram Stories. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

