Chi è il suo amico speciale Christian De Sica lo scoop sul giovane attore | Inseparabili
La scorsa estate una semplice foto su Instagram ha acceso la curiosità dei fan di Christian De Sica. Lo scatto, pubblicato direttamente dall’attore, lo ritraeva sorridente a bordo di una barca, in costume da bagno, mentre abbracciava un giovane uomo mai comparso prima al suo fianco. Non si trattava di un familiare né di un volto noto al grande pubblico. A svelarne l’identità era stato lo stesso De Sica: Francesco Bruni, attore emergente. Per mesi quell’immagine è rimasta un piccolo mistero social, finché il settimanale Oggi ha deciso di approfondire la questione. Nella sua rubrica “I buoni, belli e cattivi”, Alberto Dandolo ha raccontato il legame che unisce i due attori, definendo Bruni “un amico speciale” del celebre protagonista di tanti cinepanettoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
