Chi è il miglior pizzaiolo d’Italia del 2025 premiato ai Pizza Awards e quanto costa la sua pizza
I Pizza Awards hanno premiato le eccellenze italiane assegnando diversi riconoscimenti: il Miglior Pizzaiolo del 2025 è un nome molto noto nel settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: miglior - pizzaiolo
Per trovare il Miglior Pizzaiolo Emergente, devi andare in Sicilia: chi è e dove puoi provare le sue pizze https://wp.me/peLgaW-15Od - X Vai su X
Un siciliano incoronato Miglior Pizzaiolo Emergente - facebook.com Vai su Facebook