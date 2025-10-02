Chi è il miglior pizzaiolo d’Italia del 2025 premiato ai Pizza Awards e quanto costa la sua pizza

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Pizza Awards hanno premiato le eccellenze italiane assegnando diversi riconoscimenti: il Miglior Pizzaiolo del 2025 è un nome molto noto nel settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miglior - pizzaiolo

Cerca Video su questo argomento: 232 Miglior Pizzaiolo D8217italia