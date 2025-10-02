Chi è Francesca Atorino la pacchista della Calabria ad Affari Tuoi
Francesca Atorino è la pacchista della Regione Calabria che gioca la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 2 ottobre. 37 anni, di Praia a Mare, è un'infermiera di pronto soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: francesca - atorino
Si è svolta al Circolo dei lettori di Torino la conferenza stampa sui maggiori eventi e festival di cinema che si svolgeranno a Torino nei mesi di novembre e dicembre. La nostra Francesca Maffei ci svela qui tutte le news presentate in anteprima! - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Francesca Atorino, la pacchista della Calabria ad Affari Tuoi - Francesca Atorino è la pacchista della Regione Calabria che gioca la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 2 ottobre ... Secondo fanpage.it