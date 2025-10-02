Chi è Eleonora Albrecht la moglie di Flavio Parenti | Ci siamo conosciuti innamorati e il giorno dopo stavamo insieme
Eleonora Albrecht ha conosciuto suo marito, Flavio Parenti, sul set di una delle serie TV cui ha preso parte in Distretto di Polizia. Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, come lei stessa ha raccontato. Innamorati più che mai, hanno messo su famiglia e nel 2017 sono diventati i fieri genitori di Elettra, che quest’anno compirà 8 anni. In un’intervista rilasciata al magazine Di Più, Parenti parlò così della compagna: «Ora che lei è mamma della nostra Elettra, la amo più che mai. Ma resto convinto che il matrimonio non faccia per noi». A proposito di nozze, i due a La Volta Buona hanno spiegato: «No, non ne sentiamo il bisogno, semplicemente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
