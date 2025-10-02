Chi è Dory la gatta tabby non vedente protagonista del film La lunga marcia dal romanzo di Stephen King
Una gattina non vedente che vive in un rifugio a Steinbach, in Canada, è diventata la protagonista di un cameo cinematografico per la trasposizione sul grande schermo di uno dei romanzi cult dello scrittore americano Stephen King. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dory - gatta
Miriel, due anni. La splendida Miriel torna in adozione. In questo caso non per colpa degli adottanti: Miriel non andava d'accordo con l'altro micio di casa. Può succedere. Miriel è buona e affettuosa. Per lei cerchiamo adozione come unica gatta di casa. In un c Vai su Facebook