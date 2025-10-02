Chi è Dory la gatta tabby non vedente protagonista del film La lunga marcia dal romanzo di Stephen King

Fanpage.it | 2 ott 2025

Una gattina non vedente che vive in un rifugio a Steinbach, in Canada, è diventata la protagonista di un cameo cinematografico per la trasposizione sul grande schermo di uno dei romanzi cult dello scrittore americano Stephen King. 🔗 Leggi su Fanpage.it

