Clarissa Migliaccio è la nuova protagonista femminile del “Salottino” di Avanti un altro!, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda da lunedì al venerdì in prima serata su Canale 5. La giovane modella ha preso il posto di Claudia Ruggeri, detta anche Miss Claudia, che ha lasciato lo show per dedicarsi alla sua carriera di psicologa. Clarissa, giovanissima e piena di energia, si divide tra lo studio e il lavoro nel mondo della moda. Frequenta l’Università IULM di Milano, dove porta avanti il suo percorso accademico, ma parallelamente ha già collezionato esperienze lavorative significative. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Chi è Clarissa Migliaccio, la nuova Miss di Avanti un altro? Biografia, carriera e vita privata