L’unica donna nel braccio della morte in Tennessee. Christa Gail Pike, oggi 48 anni, è l’unica donna condannata a morte nello Stato del Tennessee. La sua storia giudiziaria ha radici lontane: nel 1995, quando aveva appena 18 anni, fu arrestata per il brutale omicidio della coetanea Colleen Slemmer, avvenuto nei boschi del campus agricolo dell’Università del Tennessee, a Knoxville. Il caso suscitò un enorme clamore mediatico per la ferocia con cui fu commesso il delitto. Secondo le indagini, Pike, insieme al fidanzato di allora, Tadaryl Shipp, attirò la giovane in un’area isolata, dove la ragazza venne picchiata, accoltellata e mutilata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Christa Pike: sarà la prima donna giustiziata in Tennessee dopo 200 anni, fissata l’esecuzione