Chi è Beatrice Venezi il direttore d’orchestra non direttrice che ha spaccato il teatro La Fenice | biografia nomina e veleni
Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: un incarico che partirà ad ottobre 2026 e durerà fino a marzo 2030 ma che ha già scatenato un putiferio. Ecco perché. Gli orchestrali della Fenice contro Venezi. Iniziamo col dire che la decisione è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, cioè il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal consiglio di indirizzo. Ma subito dopo l’annuncio della nomina, formalizzato il 22 settembre scorso, è scoppiata una dura reazione interna tra gli orchestrali e le maestranze del teatro che hanno criticato aspramente questa scelta scagliandosi contro la modalità e la trasparenza della nomina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
Il direttore Fabio Luisi: «Beatrice Venezi non è adatta, è immatura e gesticola in modo rudimentale» - X Vai su X
Ultimissime dal Teatro La Fenice sul caso della nuova direttrice d'orchestra. Esclusiva sulla nomina della successione di Beatrice Venezi. Vuoi esprimere il tuo giudizio su questa candidata dalla bacchetta magica Scrivilo qui nei c - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha diviso il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni - Venezia, l’incarico di direttore musicale stabile ha scatenato la dura reazione degli orchestrali e delle maestranze del teatro. Riporta quotidiano.net
Beatrice Venezi, il maestro è nell’anima e solo l’orchestra conosce il suo segreto - La querelle al Teatro La Fenice scuote il mondo della musica e della politica. Scrive repubblica.it