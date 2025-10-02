Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: un incarico che partirà ad ottobre 2026 e durerà fino a marzo 2030 ma che ha già scatenato un putiferio. Ecco perché. Gli orchestrali della Fenice contro Venezi. Iniziamo col dire che la decisione è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, cioè il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal consiglio di indirizzo. Ma subito dopo l’annuncio della nomina, formalizzato il 22 settembre scorso, è scoppiata una dura reazione interna tra gli orchestrali e le maestranze del teatro che hanno criticato aspramente questa scelta scagliandosi contro la modalità e la trasparenza della nomina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha spaccato il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni