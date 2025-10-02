Chi è Adam Somner? Perché Una battaglia dopo l’altra è dedicata a lui
Il pubblico che esce dalla sala dopo aver visto Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) potrebbe essere incuriosito dalla dedica del film ad Adam Somner, figura importante dietro le quinte nella produzione del film. One Battle After Another è l’ultimo film di Paul Thomas Anderson, un’epopea moderna sostenuta dalle straordinarie interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Regina Hall. Paul Thomas Anderson ha l’abitudine di lavorare con gli stessi attori e creativi il più possibile, e in genere richiama collaboratori come il produttore Daniel Lupi, il costumista Mark Bridges e il compositore Jonny Greenwood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: adam - somner
Adam somner: la dedizione in una battaglia dopo l’altra spiegata
Addio ad Adam Somner: lo storico assistente alla regia è morto a 57 anni - Il 28 novembre 2024 è venuto a mancare Adam Somner, uno degli assistenti alla regia più apprezzati e rispettati di Hollywood, a causa di un cancro alla tiroide. Come scrive cinematographe.it
Morto a 57 anni Adam Somner, storico assistente alla regia - Gigante del cinema, ha contribuito ad alcuni tra i migliori film di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Ridley Scott e Alejandro Gonzales Iñárritu. Riporta tg24.sky.it