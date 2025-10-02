che vergogna piazza scala trasformata in tendopoli

Un paio di nostalgici con la kefiah e una donna intenta a sistemare la propria tenda. Ci sono solo loro alle 17.30 di mercoledì pomeriggio in piazza della Scala, soprannominata da venerdì sera "piazza Gaza", con tanto di cartello di carta che ribattezza uno dei luoghi simbolo di Milano. Arrivando dal Duomo, dal grande e maestoso arco della Galleria di corso Vittorio Emanuele II si intravedono sventolare fianco a fianco una bandiera della Palestina e una dei sindacati. I turisti passeggiano per la piazza guardando quel piccolo assembramento di tende piantato davanti a Palazzo Marino, dove da venerdì sera alcuni attivisti hanno deciso di trasferirsi per protestare contro il sionismo, contro il governo e chi più ne ha più ne metta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

