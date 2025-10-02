Che noia la polemica di Beppe Convertini contro Selvaggia Lucarelli | avete sentito cosa ha detto?

Il mondo del piccolo schermo si accende ancora una volta per una polemica. piuttosto prevedibile. A finire sotto i riflettori, questa volta, è Beppe Convertini, concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, che dopo una performance non proprio memorabile ha deciso di rispondere piccato alle critiche, in particolare a quelle della giurata Selvaggia Lucarelli. La giornalista non ha usato mezzi termini e il conduttore, a quanto pare, l’ha presa sul personale. Tra parole come “ orrida ”, l’etichetta di “ uomo medio ” e una notte quasi insonne, la vicenda ha finito per scivolare in una diatriba piuttosto stanca, che però ha fatto parlare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

