Che futuro attende chi è nato di mercoledì secondo la filastrocca di Morticia Addams
Con la seconda stagione, continua l’enorme successo di Mercoledì, serie tv opera di Tim Burton, la commedia horror-fantasy che segue le vicende di Mercoledì Addams, interpretata da Jenny Ortega, la figlia con le treccine nere della famigerata Famiglia Addams. Le ragioni della fama di questa serie sono diverse, in particolare è stato grazie alla grande diffusione sui social, nella prima stagione con il balletto sulle note di una canzone di Lady Gaga (diventata guest star nella seconda stagione), diventato virale su TikTok. Nella seconda stagione scopriamo, grazie alla filastrocca di Morticia Addams, da dove viene il nome bizzarro di Mercoledì. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
In questa notizia si parla di: futuro - attende
Esposito, futuro in bilico: il Cagliari accelera, ma l’Inter attende sviluppi
Mercato Juve, sta cambiando tutto nel futuro di Osimhen: il Napoli attende garanzie dal Galatasaray. Adesso il nigeriano può finire in questa squadra: novità
Douglas Luiz Juve: si attende l’offerta di questo club per il brasiliano. È il tassello per sbloccare il grande colpo dell’estate, tutti i dettagli sul suo futuro
Sci di fondo – Doping, Victoria Carl attende ancora di conoscere il suo futuro: “Spero che le circostanze vengano giudicate con equità” - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro dell’educazione non si attende, si costruisce insieme. La rete educativa della Scuola e della Formazione Professionale Salesiana in Italia lancia il progetto “Go Beyond Traditional Education”. Scopri i dettagli https://tuttoscuola.com/progetto-salesia - X Vai su X