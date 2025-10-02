Che disastro al Grande Fratello | urla nella notte e insulti da fuori Pagliaccio è già polemica

Il Grande Fratello è appena cominciato ma nella casa è già scoppiato il caos. Tra notti insonni, cuscini lanciati e gravi accuse dall’esterno, la tensione è alle stelle. L’atmosfera che si respira è tutt’altro che rilassata, e in poche ore due concorrenti sono finiti al centro della bufera mediatica: da un lato Grazia Kendi, che ha perso la pazienza per il rumore notturno; dall’altro Matteo Azzali, travolto da una polemica innescata fuori dalle mura di Cinecittà, con tanto di ex fidanzata che lo definisce pubblicamente un « pagliaccio ». E intanto, fuori e dentro la casa, la polemica infuria. Grande Fratello, Grazia esplode nella notte: cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

