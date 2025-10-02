Che differenza c'è tra falena e farfalla | come distinguere i due lepidotteri

Farfalle e falene appartengono all'ordine dei lepidotteri: le prime sono di solito diurne e colorate, mentre le seconde notturne e più mimetiche. Non sono però due gruppi nettamente separati da un punto di vista scientifico e per distinguerle bisogna guardare soprattutto le antenne e come chiudono le ali quando sono posate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: differenza - falena

Che differenza c’è tra falena e farfalla: come distinguere i due lepidotteri - Farfalle e falene appartengono all'ordine dei lepidotteri: le prime sono di solito diurne e colorate, mentre le seconde notturne e più mimetiche ... Scrive fanpage.it