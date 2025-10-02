Gli Stati Uniti non possono più spendere denaro pubblico, tranne che per le funzioni fondamentali: è l’effetto dello shutdown Alle 6:00 del mattino del 1° ottobre, quando a Washington era mezzanotte, il governo degli Stati Uniti è entrato in shutdown. Niente spesa pubblica, tranne che per le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cos'è lo shutdown Usa e che cosa comporta, il primo fu nel 1976, l'ultimo (parziale) nel 2019 e pesò tre mld di dollari sul PIL americano