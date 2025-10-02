Che c’entra Modric con la Montalcini? Storie di un microscopio e di un pallone

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lezione del Luka quarantenne è nella gioia del gioco, non nella tecnica. E quel paragone con Rita Levi Montalcini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

che c8217entra modric con la montalcini storie di un microscopio e di un pallone

© Gazzetta.it - Che c’entra Modric con la Montalcini? Storie di un microscopio e di un pallone

In questa notizia si parla di: entra - modric

Modric, che grinta in allenamento! Entra così in scivolata nel torello

Modric, che grinta in allenamento! Entra così in scivolata nel torello | VIDEO

Cerca Video su questo argomento: C8217entra Modric Montalcini Storie