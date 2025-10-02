Charlotte Tilbury + Céline Dion? Yes arriverà il Natale più iconico dell’anno
Charlotte Tilbury non fa mai le cose a metà, ma questa volta si è superata. Per il lancio della nuova Holiday Collection Magic Gifting Universe, la make-up artist delle star ha chiamato niente meno che Céline Dion, trasformando la campagna in un viaggio interstellare tra glitter, energia e confidenza. Il video si chiama Planet Star Confidence e più che un set pubblicitario sembra una festa galattica. Charlotte Tilbury e Céline Dion insieme per una campagna che sembra un film per il lancio della Holiday Collection Magic Gifting Universe. “Essere sul set con Charlotte è stato come stare a un party, non un lavoro,” ha raccontato Céline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
