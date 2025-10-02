La Paris Fashion Week 2025 ha acceso i riflettori con alcune delle sfilate più attese, da Louis Vuitton a Saint Laurent passando ovviamente per Dior, uno degli appuntamenti imperdibili della stagione. Tra gli ospiti più chiacchierati spiccavano Charlize Theron con il suo fascino senza tempo, Jennifer Lawrence con un’eleganza sofisticata e Jenna Ortega, ormai nuova musa della Gen Z. Ma tra le ospiti più attese c’erano anche Anya Taylor-Joy, Mikey Madison, Anna Sawai e molte altre star. Presenze che hanno fatto vibrare il front row quanto gli abiti in passerella e, tra di loro, sono state proprio Charlize e Jenna, con i loro look sorprendenti e ribelli, ad aver catalizzato l’attenzione generale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlize Theron casual chic, Jenna Ortega in minigonna di jeans: i look delle star alla Paris Fashion Week 2025