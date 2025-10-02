Charlize Theron casual chic Jenna Ortega in minigonna di jeans | i look delle star alla Paris Fashion Week 2025
La Paris Fashion Week 2025 ha acceso i riflettori con alcune delle sfilate più attese, da Louis Vuitton a Saint Laurent passando ovviamente per Dior, uno degli appuntamenti imperdibili della stagione. Tra gli ospiti più chiacchierati spiccavano Charlize Theron con il suo fascino senza tempo, Jennifer Lawrence con un’eleganza sofisticata e Jenna Ortega, ormai nuova musa della Gen Z. Ma tra le ospiti più attese c’erano anche Anya Taylor-Joy, Mikey Madison, Anna Sawai e molte altre star. Presenze che hanno fatto vibrare il front row quanto gli abiti in passerella e, tra di loro, sono state proprio Charlize e Jenna, con i loro look sorprendenti e ribelli, ad aver catalizzato l’attenzione generale. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: charlize - theron
Sequel incerto per il film d’azione di charlize theron che ha dominato le classifiche di netflix
Aileen Wuornos, è giusto condannare a morte chi soffre di patologie psichiche? La vera storia della serial killer per la quale Charlize Theron ha rinunciato alla sua bellezza
Charlize Theron e Channing Tatum protagonisti della nuova commedia Dance Parents
Taylor Hackford, L'avvocato del diavolo, 1997 (Al Pacino e Charlize Theron) - - - #cult #film #avvocato #diavolo #alpacino - facebook.com Vai su Facebook
Depp, Theron e Deva Cassell: la prima fila hollywoodiana da Dior (e sulla passerella debutta la figlia di Bianca Balti) - X Vai su X
Charlize Theron opts for nothing under her leather biker jacket for bold fashion week appearance - Charlize Theron made her appearance front row at Christian Dior's Paris Fashion Week - Segnala msn.com
Charlize Theron Steps Out Looking Sultry And Stylish In NYC - Charlize Theron looked uber cool and stylish when she stepped out in dark attire and shades to attend the Colbert Report studios in New York yesterday. Da uk.news.yahoo.com