charlie xcx il singolo everything is romantic nel film cime tempestose

Spettacolo.eu | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l singolo Everything is Romantic di Charli XCX è protagonista del trailer del film più atteso del 2026, Cime tempestose. I l singolo Everything is Romantic di Charli XCX, con la partecipazione straordinaria di Caroline Polacheck, tratto dal pluripremiato album BRAT, è protagonista del trailer del film più atteso del 2026, Cime tempestose, in uscita il 12 febbraio, in occasione di San Valentino. Il brano si è trasformato rapidamente in un fenomeno virale. La combinazione tra la forza visiva del trailer e la potenza emotiva del brano ha generato un’attenzione particolare che ha portato il brano ai vertici della classifica Shazam italiana e globale e superando il 34 milioni di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

