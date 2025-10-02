Charlie XCX il singolo Everything is Romantic nel film Cime tempestose
I l singolo Everything is Romantic di Charli XCX è protagonista del trailer del film più atteso del 2026, Cime tempestose. I l singolo Everything is Romantic di Charli XCX, con la partecipazione straordinaria di Caroline Polacheck, tratto dal pluripremiato album BRAT, è protagonista del trailer del film più atteso del 2026, Cime tempestose, in uscita il 12 febbraio, in occasione di San Valentino. Il brano si è trasformato rapidamente in un fenomeno virale. La combinazione tra la forza visiva del trailer e la potenza emotiva del brano ha generato un’attenzione particolare che ha portato il brano ai vertici della classifica Shazam italiana e globale e superando il 34 milioni di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
CHARLI XCX: “Everything is Romantic” guarda il trailer di “Cime tempestose” - Charli XCX e Caroline Polacheck firmano la colonna sonora del trailer di Cime tempestone con “Everything is Romantic”: brano virale, 34 milioni di streaming e record su TikTok. Scrive newsic.it
Green Day e Charlie XCX infiammano il secondo giorno del Coachella - Dopo l’esplosione extraterrestre di Lady Gaga sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival, il secondo giorno della manifestazione ha visto la prima volta da headliner dei Green Day. Riporta tgcom24.mediaset.it