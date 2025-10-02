Charles Leclerc | È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest'anno
La Ferrari a Singapore è stata spesso grande protagonista. Leclerc prova a togliere pressione dicendo che la vettura può sorprendere, ma la McLaren è di un altro livello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: charles - leclerc
F1, Charles Leclerc: “Non ho percepito differenze nell’aerodinamica con la nuova sospensione. Pioggia? Fatichiamo tanto”
F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira
F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”
Charles Leclerc resta al centro del mercato piloti, perché al di là delle dichiarazioni d’amore verso la Ferrari è normale che il suo entourage guardi altrove. @paolo.ciccarone su RMC Motori ha rivelato che, oltre ai contatti con Mercedes e Aston Martin già noti, - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc e Frederic Vasseur all’ingresso dell’Autodromo del Mugello #F1 #Pirelli #Test #Tyre2026 #Ferrari #Leclerc #Vasseur - X Vai su X
Charles Leclerc: “È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest’anno” - Leclerc prova a togliere pressione dicendo che la vettura può sorprendere, ma la McLaren è ... Scrive fanpage.it
Leclerc: “Amo la Ferrari e voglio riportarla in alto” - Charles Leclerc racconta il suo legame con la Ferrari, la passione per la Rossa e la motivazione a lottare nonostante una stagione difficile ... Lo riporta f1world.it