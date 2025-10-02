Charles Leclerc | È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest'anno

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari a Singapore è stata spesso grande protagonista. Leclerc prova a togliere pressione dicendo che la vettura può sorprendere, ma la McLaren è di un altro livello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, Charles Leclerc: “Non ho percepito differenze nell’aerodinamica con la nuova sospensione. Pioggia? Fatichiamo tanto”

F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira

F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”

