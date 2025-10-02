Champions | Napoli batte lo Sporting 2-1 con doppietta di Hojlund Juve fermata 2-2 a Villarreal Risultati e classifica

Primo successo del Napoli, nella Champions League 202526 grazie a Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist del belga, e' 2-1 sullo Sporting. Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Villarreal nella seconda giornata di League Phase di Champions League 20252026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudor, raggiunta al 90' dall'ex Renato Veiga. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

