Champions League luci e ombre nell’avvio delle italiane
Tre vittorie e un pareggio, quello che la Juventus si è fatta imporre in extremis in casa del Villarreal. Apparentemente un buon bilancio nella seconda settimana della Champions League anche se, insieme alle luci, ci sono anche ombre sostanziali. E’ ovviamente presto per tirare qualsiasi conclusione, ma qualche indicazione si può già ricavare dai primi 180 minuti della più grande competizione europea. Se la prima fase si completasse oggi, avremmo una squadra qualificata direttamente agli ottavi di finale (Inter) e tre costrette a passare dai playoff (Napoli, Juventus e Atalanta). E’ uno scenario destinato a modificarsi con il passare delle giornate e la sensazione è che non sarà in meglio. 🔗 Leggi su Panorama.it
