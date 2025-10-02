Champions League Hansi Flick elogia il PSG | Meritata vittoria ma il Barça tornerà più forte

Champions League, il tecnico del Barcellona riconosce la superiorità del PSG e guarda con ottimismo al futuro della sua squadra: le parole. Dopo la sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain nella seconda giornata di Champions League, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha riconosciuto la superiorità degli avversari e si è complimentato con loro per la vittoria. Il PSG, campione d’Europa dopo la vittoria a Monaco contro l’ Inter in finale, ha dimostrato ancora una volta il suo valore e il livello raggiunto, e Flick ha ammesso senza riserve: PSG – « Il PSG è una grandissima squadra, e noi ora non siamo al loro livello». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League, Hansi Flick elogia il PSG: «Meritata vittoria, ma il Barça tornerà più forte»

champions - league

