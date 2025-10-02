Chainsaw Man – The Compilation arriva questo settembre su Crunchyroll
Crunchyroll ha annunciato oggi che Chainsaw Man – The Compilation sarà disponibile in esclusiva streaming sulla piattaforma a partire da questo settembre, regalando ai fan due film riassuntivi che ripercorrono la prima e indimenticabile stagione dell’anime cult. L’uscita dei film anticipa l’arrivo al cinema di Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, in arrivo nelle sale italiane il 30 ottobre con Sony Pictures. I due film, Chainsaw Man – The Compilation: Parte I e Chainsaw Man – The Compilation: Parte II, debutteranno su Crunchyroll questo settembre in tutto il mondo, ad eccezione dell’Asia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
