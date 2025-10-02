Chad powers | il sostituto esilarante di ted lasso da non perdere prima della stagione 4
Nel panorama delle nuove produzioni televisive dedicate al genere sportivo e comico, si affaccia una serie che promette di catturare l’attenzione degli appassionati: Chad Powers. Questa nuova produzione si inserisce in un momento di attesa per il ritorno di Ted Lasso, la celebre serie che ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua combinazione di humor, cuore e tematiche profonde. Con una trama che ruota attorno a un ex-star del football universitario in cerca di redenzione, Chad Powers si propone come un’alternativa leggera e divertente, capace di offrire intrattenimento senza troppi fronzoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: chad - powers
Chad Powers, su Disney+ la serie con Glen Powell protagonista: la trama e quando esce
Chad Powers: la serie con Glen Powell dal 30 settembre su Disney+
Chad Powers su Disney: la nuova serie con Glen Powell dal 30 settembre
Task, Il mostro, Chad Powers e poi? Le migliori nuove serie tv in uscita a ottobre: dove e quando - X Vai su X
*Chad Powers racconta la caduta e il tentativo di riscatto di Russ Holliday, quarterback travolto da un errore che gli ha distrutto la carriera, il quale si rifà una vita assumendo l’identità fittizia e mascherata di Chad Powers per entrare come walk-on nei South Ge - facebook.com Vai su Facebook
Su Disney+ è arrivato Chad Powers! La nostra intervista al protagonista Glen Powell - Debutta oggi sulla piattaforma di Topolino la nuova comedy con la star di The Running Man nei panni di un quarterback americano che, dopo essere stato bandito dal football, mette in scena un travestim ... bestmovie.it scrive
Chad Powers, la recensione - La recensione di Chad Powers: tra farsa e redenzione, una serie che maschera la sua identità dietro il volto (e il latex) di Glen Powell. Scrive msn.com